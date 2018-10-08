ضبط كمية من السولار المهرب في نابلس واعتقال أحد المهربين

نابلس- وطن: تمكن جهاز الأمن الوقائي، اليوم الاثنين، من ضبط سيارة تهريب تستخدم لنقل واخفاء المحروقات المهربة التي يتم إدخالها إلى محافظه نابلس من ضواحي القدس ومناطق التماس.

وأوضح الامن الوقائي في بيان انه تم التحفظ على السيارة والسولار المهرب بواسطة عبوات، فيما تم أثناء عملية الضبط اعتقال المهرب، والعمل جار لجلب باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأضاف البيان أنه تم استدعاء جهات الاختصاص وتسليمهم المضبوطات لإستكمال الإجراءات القانونية.