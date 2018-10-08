تهديدات بالقتل.. دعوات لعودة طلبة الداخل من جنين والجامعة الأمريكية تؤكد لـوطن: الأمن مستقر

وطن-إبراهيم عنقاوي: أثار بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، يهدد طلبة فلسطينيي الداخل الذين يدرسون في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، بلبلة لدى الطلبة والمواطنين في جنين والداخل.

وجاء في البيان الذي نشره مجهولون: على أثر الاعتداء السافر الذي قام به بعض المرتزقة الخونة العملاء من خلال إطلاق النار على الشابين (..) مع سبق الإصرار والترصد، وبعد مرور ما يزيد عن 5 أيام على ارتكاب الجريمة دون تسليم الجناة أنفسهم لعدالة القانون وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم حتى اللحظة، فإننا نوجه رسالة واضحة وصريحة للأمن الفلسطيني بأننا وخلال 48 ساعة من الآن سنقتص من المشتبهين الجناة، ومن دائرتهم الضيقة ومن كل من يتستر على أية معلومة من شأنها أن توصل إلى هوية الخونة القتلة، كما نعلم كافة طلبة الداخل الفلسطيني ممن تربطهم أدنى علاقة بالمشتبهين الجناة أو دائرة علاقتهم الشخصية فإن التواجد في حرم الجامعة مخاطرة غير محسوبة على حياتكم وعلى الباغي تدور الدائرة.. ما دمتم تتسترون على الجناة، فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا"، وفق ما جاء في البيان.

البيان دفع رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، لدعوة طلبة الداخل إلى ترك جنين والعودة إلى بيوتهم خوفاً على حياتهم، حيث كتب على صفحته في "فيسبوك" ما يلي: طلاب الطيره الاعزاء/ الجامعه الامريكيه جنين .. بناء على الاتصالات مع المسؤولين بالأمس وبناء على المعلومات الاخيرة المتوفره لدي، اقترح عليكم جميعاً مغادرة محافظة جنين.

وأضاف عبد الحي: بناء على اتفاق مع الاستاذ الدكتور محمد رجب آسيا على الطلاب المتغيبين عن التعليم إعلام الجامعه من خلال البريد الالكتروني للدكتور محمد.

جاءت دعوة عبد الحي بعد ساعات من عقد ممثلين عن طلب الداخل بينهم المحامي عبد الحي، ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، اجتماعاً مع محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان وعميد كلية العلوم الطبيه المسانده في الجامعة العربية الأمريكية، لمحاولة احتواء الموقف.

وقال عبد الحي "في هذه المرحلة تم التوصل الى اتفاق بالنسبة للطلاب المتغيبين عن الجامعة، بسبب الظروف الانية، الا تحسب فترة الغياب حتى يوم الأربعاء كغياب متعمد بشرط ان يتم تمرير قائمة بأسماء الطلاب المتغيبين لعميد الكلية، لذا نرجو من الطلاب المتغيبين التواصل مع سكرتيرة الرئيس لإدراج اسمائهم في قائمة".

وأضاف "لقد لخصنا مع المحافظ ان الحالة هي حالة فردية ولا يجب تعميم الأمر على سائر طلاب الطيرة كوّن الامر مركب ومعقد، تقرر مواكبة القضية من خلال المحافظ وإصلاح ذات البين بين الأطراف المتخاصمة، وسنواصل العمل لإنهاء القضية وإغلاق الملف ،خدمة لطلاب وطالبات الطيرة".

واتصلت وطن بمحافظ جنين اللواء ابراهيم رمضان لاستيضاح الأمر بشأن التحقيقات في القضية، إلا أنه لم يجب على الهاتف.

من جانبه، نفى رئيس العلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية فتحي العمور لـ وطن، أن يكون للجامعة أو طلبة الداخل أي علاقة بحادثة إطلاق النار التي أصيب فيها شابين من جنين، وأكد أن الحادثة وقعت على بعد نحو 4 كيلومترات عن الجامعة.

وأضاف العمور أن الأجهزة الأمنية تتواجد بكثرة قرب الجامعة حفظاً للأمن، وحتى لا يتم التعرض لطلبة الداخل.

وأكد أن الدوام منتظم كالمعتاد وبشكل طبيعي للمحاضرات والمختبرات والتدريب، ولا يوجد للجامعة أية علاقة بأي حدث خارجها.

ودعا لعدم الالتفات لأية بيانات او منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي تهدف لإثارة البلبلة وتعكير صفو الجو العام.