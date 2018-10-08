مزهر: المقاومة مستعدة لكل الاحتمالات وجاهزة لصد العدوان

غزة- وطن: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسئول فرعها في غزة جميل مزهر: إن المقاومة مستعدة لكل احتمال وجاهزة لصد العدوان، ولن تترك السلاح، وستبقى عنواناً ثابتاً للتضحيات ومدافعاً صلباً عن شعبنا وحقوقه الوطنية.

وأوضح مزهر خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية في بوابة هربيا "زيكيم" شمال غرب غزة أن رسالة الشعب الفلسطيني اليوم إلى الاحتلال الذي يطلق التهديدات المستمرة ضد غزة وشعبها ومقاومتها بأن عليه أن يعيد حساباته جيداً، فهو يواجه شعباً مصمماً على مواصلة نضاله ومقاومته مهما بلغت التضحيات.



وأضاف مزهر: " لا يمكن لنا أن نتراجع عن حقوقنا وثوابتنا قيد أنملة، ولن نستسلم للأمر الواقع أو لجرائم الاحتلال، وسندافع عن ثوابتنا وأبناء شعبنا مهما كانت التضحيات والنتائج".

وشدد مزهر على أن استعادة الوحدة الوطنية تمثل أقصر الطرق لمواجهة صفقة القرن والمؤامرات المشبوهة والخروج من أزمة المشروع الوطني وحل المشكلات المعيشية والحياتية لشعبنا، ما يستدعي القيام بجهد وطني وشعبي من أجل انجاز اتفاق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية.

وأكد مزهر أن التجربة أثبتت بأن مشروع التسوية على مدار ربع قرن كان مشروعاً خاسراً حقق مكاسب صافية للاحتلال ومخططاته، ما يستدعي إجراء مراجعة سياسية جادة للتخلص من تداعيات أوسلو الكارثية والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وشق مجرى نضالي جديد قائم على صوغ استراتيجية مقاومة تفتح كل خيارات ومقاومة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية.