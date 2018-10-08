محمود جبارين.. من قبر الأسر الى قبر أمه

القدس- وطن- رولا حسنين: "الدنيا أم، والي راحت أمه ماله دنيا"، مّن ماتت والدته فقد الجنة التي تحت أقدامها، فقد ديمومة العطاء ونبض الكون، والحب الذي لا ينضب إنما يزداد كل ثانية يمتد فيها عمر الابن، لذلك ما أقساها الدنيا التي حرمت محمود جبارين من حضن والدته سنوات طويلة، ليعود اليها عائداً من قبور السجون الى قبرها، محاولاً تقبيل ما بقي من أثرها، ما علق به رائحتها، ما امتسجت به يوماً ما.

الأسير المحرر محمود جبارين، ابن مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني، خرج أول أمس من سجون الاحتلال بعد أن أمضى 30 عاماً في قبور السجون الإسرائيلية، متنقلاً من قبر الى اوحش، من زنزانة الى أوحش، من عيادة عسكرية الى مسالخ ضد الانسانية، وذلك كله بتهمة "حب وطنه فلسطين"، هذا الحب الذي كلّفه ثمناً باهظاً وهو مضيّ سنوات عمره في السجون، وفقد والدته التي لم تملّ الصبر وهي تنتظر يوماً سيقال لها فيه "محمود على موعد مع الحرية".

كان المشهد غير عادي، الذي دخل الى السجن شاباً خريج والشيب يغزو رأسه، حتى أن الشيب تآكل مع قلبه المتعب بحب الوطن وفقد الأم، والجسد المتعب من قيود الأسر وقضبان السجن وصلف السجان طيلة هذه السنوات، محمود تحرر من قبور السجون ليجد نفسه أمام قبر والدته، يقرأها السلام والحب، يستنجد التراب على قبرها أن يفسح له ليحتضنها ويرقد ولو ثانية في حضنها.

"شاب الدمع في عيوننا" مع بكاء العين وأنين الروح وفرط القلب من شوقه، لم يستطع محمود أن يترجم ما يعتصر به جوفه من ألم، إلا بهذه الكلمات القليلة، فشاب الرأس وشاب دمع العين، وشابت الروح، وشاب العمر، وغاب القمر عن دنياك يا محمود، أي قمر كان من المفترض أن ينتظرك أجمل من وجه أمك؟ كلا، أي شمس كانت ستعطف عليك بدفئها كأمك وحضنها ؟، غابت الجنة يا محمود، رحلت أمك.

أخبر أمك يا محمود أنك رجعت، وفي رجوعك ألف معنى، أخبرها أن قدر ابنها أن يظل الشوق يلوّعه على سنين مضت كانت في غياهب الزمن الحزين، ومنذ رحيلها عمّر الحزن في قلبك، أسمعها صوتك فهي التي كانت تشتاق لأن تسمعك بشكل واضح، هي التي كانت مشتاقة لأن تقبّل يدها وتضمد وجع قلبها وتقول لها "ها أنا بجانبك يا امي".

جبارين وله من اسمه نصيب، أحد عمداء الأسرى، فقد اعتُقل منذ 08.10.1988. وفرضت محكمة الاحتلال عليه بالسجن المؤبد بتهمة "الانتماء إلى فصائل المقاومة والقيام بعمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية"، وبعد التوجه إلى المحكمة العليا جرى تحديد السجن المؤبد عليه ثلاثين عاماً وليس مدى الحياة.

وحرمت سلطات الاحتلال الأسير جبارين، من إلقاء نظرة الوداع على أمه، الحاجة فتحية أحمد جابر (78 عاما)، والتي توفيت في تاريخ 8.11.2017، وحُرم من التواصل معها هاتفيا، في الفترة التي أقعدها فيها المرض عن زيارته قبل وفاتها بنحو عام.