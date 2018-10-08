الجيش الليبي يعلن القبض على المطلوب الأول في مصر هشام عشماوي

وطن- وكالات: قال الجيش الليبي، اليوم الاثنين، إنه تمكن من القبض على ما وصفه بالمطلوب الأول في مصر، والضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي، في مدينة درنة الليبية.

ووفق الجيش الليبي فإن عشماوي يعد أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات، وشارك في عدة عمليات إرهابية في مصر وليبيا.

وربطت مصادر أمنية مصرية عديدة عشماوي، ضباط الجيش السابق، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية عديدة وقعت في مصرأبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد الشرطة المصرية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

(سبوتنيك)