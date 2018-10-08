"شباب قلنديا" يتلقى هزيمته الرابعة باختتام مشواره ببطولة الأندية العربية لكرة السلة

قلنديا- وطن: ودّع فريق "شباب قلنديا" لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، بطولة الأندية العربية في نسختها الـ31 المقامة حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، بخسارة رابعة تواليا جاءت هذه المرة أمام حامل لقب البطولة، نادي هومنتمن اللبناني، بفارق 16 نقطة وبنتيجة (95-79).

وكان "شباب قلنديا" قد خسر بصعوبة وفي الثواني الأخيرة في افتتاح مبارياته أمام فريق الفتح السعودي بنتيجة (98-95)، قبل أن يسقط أمام سبورتنغ المصري بنتيجة (99-68) رغم تقدمه في بداية المباراة بنتيجة (8-0)، وفي مباراته الثالثة أمام وصيف البطولة جمعية سلا المغربي، قدم "شباب قلنديا" مباراة كبيرة رغم صعوبة مهمته، لكنه خسر في نهايتها بنتيجة (97-83).

وقال مدرب فريق "شباب قلنديا" لكرة السلة معتز أبو دية، إن الفريق بذل كل جهد ممكن لتمثيل فلسطين بصورة مشرفة في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق كان ندًا قويًا في مجموعته، رغم خسارته لمبارياته الأربع التي لعبها في المجموعة، حيث وقع في مجموعة حديدية ضمت أفضل الفرق العربية.

وأشار إلى أن الفريق لم تتح له الفرصة للاستعداد كما يجب للبطولة، وتلقى الدعوة للمشاركة قبل 3 أسابيع فقط من انطلاق البطولة، واللاعبين المحترفين التحقا بالفريق في بيروت، وبالتالي غاب الانسجام عن الفريق في كثير من الفترات خلال المباريات.

وأوضح أبو دية أن البطولة كانت فرصة جيدة للفريق استعدادًا للمشاركة في الدوري، من خلال الاستفادة من المباريات التي خاضها الفريق في رفع رتم الأداء، والتنظيم داخل الملعب، الى جانب التدريبات المكثفة التي خاضها اللاعبون خلال فترة البطولة.

ولفت إلى وجود فروقات كبيرة بين فريق "شباب قلنديا" وباقي الأندية المشاركة، من حيث الموازنات المالية، والاستعداد والتحضير للبطولة، وأحجام اللاعبين ولياقتهم البدنية، وتفرغ اللاعبين لكرة السلة، وتوفّر جهاز فني لكل فريق يضم 7 أشخاص، إلى جانب الانتظام في التدريبات والمشاركات الخارجية على مدار العام.

وأوضح أبو دية أن هذه الفرق تمتلك ميزانية ثابتة تصل إلى أكثر من مليون دولار سنويًا، وتتلقى دعمًا دائمًا من البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي، مؤكدًا ضرورة إيجاد دوري فلسطيني بمستوى الدوريات العربية، حتى تتمكن الفرق الفلسطينية في المستقبل من المنافسة في البطولات الخارجية وتحقيق نتائج أفضل.

وقال: "لبناء كرة سلة قوية في فلسطين نحن بحاجة لمحترفين اثنين في الدوري الفلسطيني، حتى يحتّك اللاعب الفلسطيني بهم، وينشأ الجيل الجديد على وجود كرة سلة حديثة متطورة، وبعد تأسيس جيل سلوي مميز تبدأ بتقليص عدد المحترفين في الفرق".

ولاقت مشاركة مركز شباب قلنديا في البطولة، مساندةً ودعمًا جماهيريًا من أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، حيث رافق جمهور عريض الفريق في مبارياته وتدريباته، وحتى خلال إقامته في الفندق.

وكشف أبو دية أن الوفد الفلسطيني وجّه الدعوة لعدد من الفريق العربية لزيارة فلسطين وخوض مباريات ودية مع فرقنا، موضحًا أن الفرق العربية رحبت بهذه الدعوة، على أمل أن يتحقق ذلك لما له من أهمية في تطوير مستوى كرة السلة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أشاد مدرب فريق جمعية سلا المغربي وأحد أفضل المدربين في افريقيا والوطن العربي، سيدي بوزيدي، بالمستويات التي قدمها "شباب قلنديا" خلال البطولة وتميز لاعبي الفريق والتنظيم العالي داخل الملعب وخارجه، لافتًا إلى أن كرة السلة الفلسطينية تتطور يومًا بعد يوم، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام للمنافسة على الألقاب.

وتأهل للدور ربع النهائي من البطولة كل من: بيروت اللبناني، والاتحاد السكندري المصري، والعربي القطري، والنصر السعودي، عن المجموعة الأولى والتي تذيلها أهلي سداب العماني.

وفي المجموعة الثانية، تأهل كل من: جمعية سلا المغربي، وسبورتينغ المصري، وهومنتمن اللبناني، والفتح السعودي، في حين تذيل مركز شباب قلنديا المجموعة ليخرج خالي الوفاض.