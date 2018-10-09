"محدث" .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله-وطن: شن جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد راسم أحمد بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدداً من بلدات وقرى في محافظة جنين، واعتقلت المواطنين أسامة أحمد سلاطنة، وسمير النوري من بلدة جبع جنوب المدينة .

وفي مدينة الخليل اعتقلت جيش الاحتلال فجراً المواطن ممدوح إبراهيم أبو ربيع (25 عاماً) من مخيم الفوار جنوب المدينة.

كما فتشت جيش الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بني نعيم شرقا تعود لعائلة زيدات، وسلمت استدعاءات لآخرين، لمقابلة مخابراتها، عرف منهم: سالم علي سالم مناصرة.

كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

كما اقتحم الاحتلال مخيم عايدة في مدينة بيت لحم واعاد اعتقال الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور ووالدتها فدوى أبو سرور بعد اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته.

الاحتلال يعتقل والدة منفذ وشقيقات منفذ عملية "بركان "

وافادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم خلال ساعات الليل بيوتا بلاستيكية في محيط مدينة طولكرم، كما أجرت عمليات بحث موسعة في قرى مدينة نابلس عن منفذ عملية "بركان" قرب سلفيت أشرف نعالوة.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والدة وشقيقتي الشاب أشرف وليد نعالوة، بعد دهم منازلهن في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة وفاء محمود نعالوة (54 عاما)، وابنتيها هنادي وليد نعالوة وهي أم لثلاثة أطفال، والطالبة الجامعية سندس (20 عاما).

كما اعتقلت تلك القوات الطالب الجامعي يوسف عاهد محمد جبر، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال اليومين الماضيين أمجد وليد نعالوة الشقيق الأكبر لأشرف وما زال قيد الأسر، كما اعتقلت أمس شقيقته فيروز، والتي أفرج عنها في اليوم ذاته.

وشهدت ضاحية شويكة وبلدة بيت ليد الليلة الماضية تواجدا مكثفا لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة، والتي داهمت منزل نعالوة عدة مرات، وأخضعت ذويه للاستجواب، في الوقت الذي شرعت بحملة تفتيش واسعة في منازل المواطنين في بيت ليد، والأراضي الدفيئات الزراعية والتلال المحيطة للبلدة، بزعم البحث عنه، بزعم تنفيذه عملية إطلاق النار في مستوطنة "بركان"، الجاثمة على أراضي سلفيت.

اعتقال ناشطة وشقيقها جنوب الأقصى

هذا واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الناشطة المقدسية سعاد أبو رموز، وشقيقها جواد، بعد مداهمة منزلهما الكائن في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة أبو رموز، وفتشته، قبل أن تعتقلهما، وتحولهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق بمدينة القدس.