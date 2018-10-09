خوفاً من منفذ عملية بركان.. الاحتلال يدفع بكتيبتين اضافيتين إلى الضفة

صورة نشرها الاحتلال لمنفذ عملية بركان اثناء انسحابه

رام الله-وطن: قررت وزارة جيش الاحتلال، الدفع بكتيبتين اضافيتين الى الضفة الغربية ورفع حالة التأهب القصوى بعد فشل اجهزتها في اعتقال منفذ عملية بركان المطارد أشرف نعالوة، والتي ادت لمقتل مستوطنين واصابة ثالث بجراح خطيرة.

وأكد موقع "واللا" العبري انه ومع دخول اليوم الثاني وعجز جيش الاحتلال عن العثور على أي أثر لمنفذ العملية، لم يبق لاسرائيل سوى أن يرتكب أشرف اي خطأ وان يستخدم أية وسيلة تكشف مكانه. بحسب الموقع.

واضاف الموقع نقلا عن مصادر عسكرية وصفها بـأن أشرف يعمل مختفيا عن الرادار الاسرائيلي وكأنه "شبح".

واشار الى ان الاحتلال يخشى من ان ينفذ اشرف الذي يمتلك سلاحا وذخيرة كافية عملية جديدة وهو ما اشار اليه في وصيته بحسب الموقع.

ووفقا للموقع فان أشرف ذهب للمسجد الاقصى من قبل والتقط صورة فيه وكتب وصيته هناك، بينما يسابق جيش الاحتلال الزمن لاعتقاله خوفا من ان ينفذ عملية اخرى.