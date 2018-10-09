أبو رحمة لوطن: الاحتلال يستعرض قواته في الخان الأحمر لترهيب الاهالي والمتضامنين

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر الخان الأحمر

القدس- وطن: حاصرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وقواته الخاصة صباح اليوم الثلاثاء، قرية الخان الأحمر شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عبد الله أبو رحمة منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، لـوطن: إنّ قوات الاحتلال أقدمت على محاصرة قرية الخان الأحمر من كافة الجهات منذ الصباح الباكر، ومنعت دخول وخروج المواطنيين منها واليها.

وبين أبو رحمة، أن جيش الاحتلال يحاول اخافة الاهالي والمتضامنين معهم من خلال القيام بمحاصرة الخان الأحمر بين وقت وآخر، لكن الاهالي ما زالوا صامدين في منازلهم وسيدافعون عنها .

وأضاف أبو رحمة، أن جيش الاحتلال استعرض قواته على مدخل القرية بصحبة 9 دوريات، قبل أن تنسحب القوات المحاصرة من حيث أتت، دون أن تقتحم الخان.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتياً، وإلا ستقوم قواتها بذلك، تنفيذاً لقرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آب الماضي، حيث ردت المحكمة التماس الأهالي ضد قرار إخلائهم وتهجيرهم.

وتتطلع دولة الاحتلال لاقتلاع آخر صخرة تحول دون التوسع الاستيطاني في المنطقة، بتدمير الخان الأحمر، لإكمال مخطط "E1" الاستيطاني الذي سيربط المستوطنات المحيطة بالقرية بمدينة القدس على شكل حزام استيطاني سيتوسع إلى خارج المدينة وصولا إلى منطقة البحر الميت.

ويأوي التجمع 42 عائلة، حيث يلوح خطر التهجير على 200 فرد يقطنون المنطقة التي تحتوي على خيام وبيوت من الصفيح، و"مدرسة الاطارات" التي بُنيت من إطارات المركبات.