جيش الاحتلال يُقيد استخدام جنوده مواقع التواصل

وطن: من المقرر أن ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قريبًا أمرًا عسكريًا جديدًا يفرض بموجبه على جنوده قيودًا مشددة، على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والشبكة العنكبوتية بشكل عام.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم"، فالأمر الجديد يحظر على الجنود نشر منشورات سياسية أو حزبية أو عسكرية، كما يحظر عليهم الإعجاب بصفحات السياسيين الإسرائيليين، ويسمح لهم فقط بمتابعة هذه الصفحات.

كما يحظر الأمر العسكري الجديد على الجنود نشر معلومات ذات قيمة عسكرية أو أمنية، سعيًا لمكافحة عمليات القرصنة التي تقوم بها حركة حماس وغيرها ضد الجنود على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات.

وبين الجيش أن نشر منشورات حزبية أو عنصرية يضر بمكانة الجيش، وأنه في حال ثبت مخالفة الجنود لهذه الأوامر فستتخذ بحقهم إجراءات تأديبية وحتى جنائية.