الحساينة: انجاز مشاريع طرق بأكثر من 189 مليون شيقل بالسنوات الأربع الأخيرة

وطن: قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الأشغال العامة والإسكان، نفذت مجموعة من مشاريع الطرق في مختلف محافظات الضفة الغربية، في الفترة ما بين أعوام 2014-2018، بقيمة 189.850.00 مليون شيقل، بتمويل ذاتي من الحكومة.

وأضاف الحساينة: "نسعى من خلال الوزارة بشكل دؤوب للنهوض بواقع البنية التحتية عن طريق قطاعي الطرق والإسكان، اللذين يشكلان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة على أسس متينة رغم ما يواجهنا من صعوبات"، مشيراً إلى أن الأعوام القادمة ستشهد تطوراً جديداً فيما يخص هذه القطاعات الحيوية، التي تعتبر بوابة فلسطين نحو التنمية.