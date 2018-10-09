"هآرتس": العطاري باع العقار بـ17 مليون دولار

خالد العطاري المتهم بتسريب عقار عقبة درويش للمستوطنين

رام الله- وطن: كل يوم تتسرب معلومات جديدة حول بيع عقار جودة الحسيني في "عقبة درويش" في القدس المحتلة، ولا تزال القضية محل تساؤل لدى المواطنين الفلسطينيين، وتتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كشفت مصادر بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير ترجمته وطن، أن المتهم الرئيسي في القضية خالد العطاري باع العقار للجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهين" مقابل 17 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته اليوم، أنه في السابق كان المنزل، المتاخم للمسجد الأقصى ، يعود لواحدة من اكثر العائلات الفلسطينية المعروفة والمميزة في المدينة وهي عائلة جودة، التي تربطها علاقات القرابة مع عائلة الحسيني. رأس العائلة هو أديب جودة الحسيني، وهو شخصية معروفة في البلدة القديمة، والتي بحكم تراث عائلته، يحمل مفاتيح كنيسة القيامة.

وفقا لتقارير صدرت في الأسبوع الماضي، أرادت عائلة جودة الحسيني بيع العقار منذ زمن. قبل حوالي سنتين، وافقوا على بيعه لفادي السلامين ، الذي يعيش في الولايات المتحدة، ويعتبر من المقربين من محمد دحلان.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر فلسطينية زعمها أن أسرة جودة الحسيني، استأجرت سمساراً يدعى خالد عطاري، الذي يقال إنه له صلات بأشخاص كبار في السلطة الفلسطينية. وبحسب ما يسمى "السجل العقاري الإسرائيلي"، اشترى عطاري المنزل في أبريل الماضي، وفي اليوم نفسه، نقل ملكيتها إلى شركة مسجلة في منطقة الكاريبي ، تحمل اسم Daho Holdings.

بعد ستة أشهر ، انتقل المستوطنون إلى المنزل، من خلال المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهن"، ووفق مصدر فلسطيني في القدس فإن عطاري حصل على 17 مليون دولار أمريكي لقاء بيع المنزل.

وذكرت الصحيفة أن المستوطنين انتقلوا إلى منزل كان يعود في السابق إلى عائلة الحسيني، والذي يقع على مقربة شديدة من المسجد الاقصى، ما أحدث ضجة في الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية الفلسطينية. تتهم مصادر مقربة من دحلان السلطة الفلسطينية بإحباط الصفقة الأصلية مع فادي السلامين لتسهيل البيع للمستوطنين.

وأضافت: نشر كل من أديب جودة و عطاري إعلانات في وسائل الإعلام الفلسطينية ترفض الادعاءات بأنهم كانوا على علم بنقل المنزل إلى اليهود أو كانوا متورطين فيه ، لكن رسائلهم لم تفعل الكثير لتهدئة الشارع الفلسطيني.

"في الأسبوع الماضي، أصبحت هذه الاتهامات اوسع وظهرت أسماء جديدة لأفراد السلطة الفلسطينية الذين ربما تورطوا في الكارثة، من بينهم ماجد فرج ، رئيس المخابرات الفلسطينية، وعدنان الحسيني، محافظ القدس السابق"، بحسب ادعاء صحيفة "هآرتس".

وأضافت الصحيفة " ذكر فرج على أنه خليفة محتمل للرئيس محمود عباس. جاء ارتباطه في هذه القضية لأن عطاري بعتبر واحد من أصدقاءه، بحسب ادعاء "هآرتس". أما بالنسبة لعدنان الحسيني ، فبموجب منصبه، كان ينبغي أن يمنح موافقته على صفقة بيع العقار، وهو ما حصل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشر مقطع فيديو ظهر فيه عدنان الحسيني يصف فيه عطاري بأنه "شخص موثوق به".

في هذه الأثناء ، جدد الشيخ عكرمة سعيد صبري ، إمام المسجد الأقصى المبارك، الفتوى التي تحظر بيع الأصول لليهود، ويهدد "كل من ينقل ممتلكاته إلى اليهود بالطرد". وعند موته ، توضح الفتوى، أن جسد هذا الفرد "لا يجوز غسله، أو لفه في كفن، أو الصلاة عليه أو دفنه في مقبرة إسلامية".

"نجاح إلعاد في سلوان"

وأضافت الصحيفة أن المستوطنين قاموا، الأسبوع الماضي، بطرد سكان منزل لعائلة مصاروة يقع في وادي حلوة بجوار مسجد في حي سلوان في القدس.

وقالت الصحيفة، إن منظمة "العاد" الاستيطانية حاولت شراء منزل عائلة مصاروة عن طريق ما يسمى قانون "أملاك الغائبين"، والذي بموجبه، تقوم دولة الاحتلال بمصادرة الأملاك في حال كان صاحب المنزل مهاجراً، لتسهيل عملية الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس.

وأضافت حاولت "العاد" شراء المنزل عدة مرات لكنها فشلت، بعد أن أثبت محامي عائلة مصاروة ، داني سايدمان ، أن مالكي العقار لم يكونوا في عداد المفقودين.

لكن في النهاية ، بعد وفاة المالكين، حصلت "العاد" على أجزاء من الأصول من ورثة مختلفين؛ وبعد ذلك، ناشدت المنظمة الاستيطانية المحاكم بإزالة أي عقبات قانونية متبقية لإجبار الورثة المتبقين على بيع أسهمهم في المنزل. تقول مصادر فلسطينية أنه خلال عملية الإخلاء، تم طرد سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، من المنزل. من جانبها، تزعم "إلعاد" أنها اشترت العقار بـ"طريقة قانونية"، مقابل سعرها الكامل، وفق ما جاء في "هآرتس".

وتابعت وطن القضية منذ بدايتها، وعبر الروابط التالية تفاصيل القضية:

وطن تنشر تفاصيل "تسريب" عقار "عقبة درويش" قرب الأقصى

بعد الصمت الرسمي الرأي العام يتساءل: أين خالد العطاري .. سؤال برسم الاجابه!

الرأي العام يتساءل مره اخرى لماذا العطاري حرا طليقا ومن المسؤول؟