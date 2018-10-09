الفيلم الفلسطيني "كتابة على الثلج" يفوز بجائزتين في مهرجان الاسكندرية

وطن: فاز الفيلم الفلسطيني "كتابة على الثلج" للمخرج رشيد مشهراوي بجائزتين في الدورة الـ34 لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وذهبت الجائزتان لأحسن مخرج وهو رشيد مشهراوي، وأحسن ممثل عن الدور الذي قام به الممثل السوري غسان مسعود.

الفيلم من إنتاج فلسطيني تونسي مشترك، وشاركت في إنتاجه ثلاث مؤسسات، هي: أفلام مشهراوي من فلسطين، وسينيتيليفلم من تونس، وسينيبال من فلسطين، بدعم من تلفزيون فلسطين وشركة زاد من مصر.

كتب سيناريو الفيلم رشيد مشهراوي وإبراهيم المزين، وشارك في التمثيل فيه الممثل السوري غسان مسعود، والممثل المصري عمرو واكد، والممثلة اللبنانية يمنى مروان، والممثلان الفلسطينيان عرين عمري ورمزي مقدسي.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد البيوت في قطاع غزة أثناء القصف، حيث يتم حصار جميع أبطال الفيلم في هذا البيت، ثم يبدأ أحدهم بمحاولة السيطرة على البيت ومجريات الأمور فيه، في إشارة واضحة إلى الانقسام الفلسطيني، وقد صورت جميع مشاهد الفيلم في تونس.

يذكر أن الدورة الـ34 لمهرجان الاسكندرية تحمل اسم النجمة نادية لطفي.