جيش الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في قرية الحلاوة جنوب الخليل

الخليل- وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غرفتين سكنيتين واستولت على خلايا شمسية في قرية الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الحلاوة في مسافر يطا، وهدمت بآلياتها الثقيلة غرفتين سكنيتين، واستولت على خلايا شمسية قدمت من دول أوروبية لتزود المواطنين بالطاقة.

وأشار إلى أن ملكية المساكن والخلايا الشمسية تعود للمواطنين أحمد إسماعيل أبو عرام، وخليل يونس أبو عرام، ويقطنها كلاهما برفقة عائلاتهما.

واستنكر الجبور، عملية الهدم الإسرائيلية لممتلكات المواطنين، ووصفها بالعمل الانتقامي والتعسفي الذي يندرج في سياق مخطط إسرائيلي، يهدف إلى تفريغ المنطقة، وتهجير سكانها لخدمة مشروعات توسعية استعمارية.