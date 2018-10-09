استطلاع لوطن: 75% يعتقدون أن أهم ما جاء بخطاب الرئيس في الامم المتحدة موافقته على العودة للمفاوضات

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي اجرته وكالة وطن، أن غالبية المصوتين على سؤال الاستطلاع الذي نشرته وطن حول ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بشأن موافقته على العودة الى طاولة المفاوضات بشروط.

وطرحت وطن، على جمهور قرائها عبر موقعها الإلكتروني السؤال التالي: باعتقادك ما هو اهم ما جاء في خطاب الرئيس عباس في الامم المتحدة؟

واعتبر 75% من المصوتين، ان أهم ما جاء في الخطاب هو موافقته على العودة الى طاولة المفاوضات بشروط، بينما رآى 17% أن رفضه المطلق لصفقة القرن الامريكية هو اهم ما جاء بالخطاب، و8% أخرين، اعتبروا قوله ان مباحثات المصالحة مع حماس ستكون الاخيرة هي الأهم في الخطاب.

وكان الرئيس عباس ألقى خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سلسلة القرارات الأمريكية الأخيرة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأهمها قضية القدس، واللاجئين عبر إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).