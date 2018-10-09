الصحفية جيهان عوض لـوطن: الوقائي استدعاني لانتقادي قانون الضمان الاجتماعي

رام الله- وطن: استدعى الأمن الوقائي في رام الله، اليوم الثلاثاء، عبر الهاتف الصحفية جيهان عوض بسبب منشورات كانت قد نشرتها على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" تتعلق بقانون الضمان الإجتماعي .

وفي اتصال هاتفي أجرته وطن للانباء مع عوض، قالت: "وصلني اتصال هاتفي من شخص عرّف نفسه على أنه من الأمن الوقائي، وقال لي "نريد مقابلتك 10 دقائق في مقر الأمن"، فسألته ما الموضوع؟ فأجابني الشخص "بخصوص الضمان الاجتماعي".

ووتابعت عوض قائلة "قلت للمتصل أن هذا الموضوع يتم مناقشته مع وزير العمل وليس معي، وأنا كصحفية أعبر عن رأيي ورأي المواطنيين ومن حقي أن انتقد الضمان الاجتماعي وهذا حق كفله لي القانون، ولكنه أصر على حضوري لمقر الأمن الوقائي لمقابلتي".

وأوضحت عوض خلال حديثها لوطن أنها رفضت الذهاب للمقابلة، مشيرة الى أنها أخبرت نقابة الصحفيين بالقضية.