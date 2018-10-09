النقل والمواصلات لـوطن: تعرفة المواصلات ارتفعت بنسبة 10% لمعظم الخطوط

رام الله-وطن: أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان لـوطن: أن تعرفة المواصلات العامة ارتفعت بنسبة 10% على معظم الخطوط الداخلية والخارجية .

وبين حمدان، أن نسبة الرفع على بعض الخطوط تجاوزت العشرة في المئة خاصة البعيدة منها، لإعتقادنا أن هذه الخطوط كانت مظلومة وهي بحاجة لرفع تعرفتها منذ أعوام، فمثلا خط رنتيس رام الله تم رفع تسعيرته قرابة 20% .

ولفت حمدان، أن هذه التسعيرة سيبدأ العمل بها ابتداءً من اليوم وإن إقرار وإعتماد التسعيرة جاء بالتعاون مع نقابة عمال النقل بفلسطين ، ونقابة أصحاب شركات الباصات العامة ، مشيراً الى أن الوزارة قد اتخذت هذا القرار بعد دراسات معمقة ومستفيضة شملت كافة الجوانب ذات الصلة .

ولفت حمدان أن تعرفة النقل بالنسبة للحافلات تأثرت بنسب أقل خاصة في الخطوط البعيدة بين المحافظات كجنين رام الله ونابلس رام الله وغيرها، داعياً المواطنين لاستخدام الحافلات .

وأضاف أن التسعيرة تم اقرارها في عام 2011، وتم تخفيضها في عام 2015 بنسبة 10%، وكان لا بد من اعادة دراستها وتقييمها في العام الجاري 2018 مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات المتزايدة بأسعار الوقود وكلف النقل، وغلاء المعيشة .

وأشار حمدان، إلى أن هذه التسعيرة هي نهائية، ولكن وزارة النقل والمواصلات ستفتح أبوابها أمام المعارضين والمحتجين على هذه التعرفة وسيتم دراسة أية احتجاجات في حال حدوثها، وان امكانية اعادة تقييم التعرفة ممكنه.

وحول الخطوط التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع تعرفة المواصلات أكد حمدان أن خط جنين رام الله ارتفعت تعرفته من 32 إلى 35 شيكل، اما رام الله- قلقيلية ارتفعت من 22 إلى 24 شيكل، والخليل رام الله من 27 إلى 28 شيكل .

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