بعد اختفاء خاشقجي.. بولا يعقوبيان: حمدا لله على سلامة الحريري

رام الله - وطن: في أحدث تداعيات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، قالت الإعلامية والنائبة اللبنانية بولا يعقوبيان "أتمنى أن يكون الصحفي جمال خاشقجي معتقلا وليس مقتولا.. وإذا تأكد هذا الأمر فإنني لـ(رئيس الوزراء اللبناني سعد) الحريري: الحمد لله على السلامة".

وفي مقابلة مع تلفزيون "الجديد" أعربت يعقوبيان عن تضامنها مع خاشقجي، متمنية له السلامة، وأن تكون أنباء مقتله غير صحيحة.

وفجرت يعقوبيان -التي أجرت المقابلة التلفزيونية الوحيدة مع الحريري أثناء وجوده بالسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- مفاجأة بالقول "وُجّهت إهانات إلى الرئيس الحريري في السعودية وربما مسائل أخرى لا أعرفها.. ومن دون دليل أو مستند أقول نعم كان محتجزا".

وتابعت "كان واضحا أن الحريري كان متعبا ومضغوطا وكان واضحا من المقابلة أنه لم يكن يريد الاستقالة، كما أن كلامه عن حزب الله وإيران في بيان الاستقالة كان مختلفا كليا عن المقابلة.. كان واضحا أن شيئا ما خارجا عن إرادته يحصل".

وعن انطباعاتها أثناء وجودها بالسعودية لإجراء الحوار مع الحريري، أوضحت يعقوبيان أن "كل شيء كان مدبرا بطريقة لا تشعر بأن هناك أمرا ما غريبا".