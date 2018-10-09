ترامب: سأتحدث بـ"مرحلة ما" مع السعوديين بخصوص خاشقجي

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيتحدث في "مرحلة ما" مع المسؤولين السعوديين بخصوص قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى الأسبوع الماضي بعد مراجعته لقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وفي تعليق هو الثاني له بخصوص القضية، أشار ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أشار ترامب إلى أنه "لا يعرف شيئا في الوقت الراهن عن اختفاء خاشقجي ولم يتحدث بعد مع المسؤولين السعوديين بهذا الخصوص".

وسبق أن عبّر ترامب الاثنين عن قلقله حيال اختفاء خاشقجي، وقال: أشعر بالقلق .. حاليا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع، هناك تداول لروايات سيئة، أنا لا أحب ذلك".

كما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الرياض إلى "إجراء تحقيق معمق وشفاف حول اختفاء الإعلامي السعودي، وأشار إلى أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية حول هذا الشأن.

قال الوزير الأمريكي في بيان الاثنين: "ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحقيق معمق حول اختفاء خاشقجي ولتكون شفافة بشأن نتائج هذا التحقيق"، مضيفا: "لقد رأينا تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحافي السعودي البارز والمساهم بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي".

عربي 21