إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق دير البلح

وطن: أصيب خمسة مواطنين بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتواجدة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق دير البلح، الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوميا استهداف المواطنين، الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق وشمال غزة.