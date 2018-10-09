ورشة لمراجعة نقدية في "استراتيجيات النظام التعليمي الفلسطيني سياساته ومخرجاته"

رام الله - وطن: نفذ مركز إبداع المعلم والائتلاف التربوي الفلسطيني ورشة تفاكرية لمراجعة نقدية في "استراتيجيات النظام التعليمي الفلسطيني سياساته ومخرجاته" بحضور نخبة من الخبراء والمختصين التربويين في مدينة غزة.

وقام بإعداد الدراسة كلا من الباحث أ. تيسير محيسن وأ. غسان أبو حطب للائتلاف التربوي الفلسطيني الذي يهدف إلى تجميع كافة الجهود العاملة في قطاع التعليم في فلسطين، لتشكيل جسم ضاغط ومؤثر على السياسات التربوية الفلسطينية وصولاً إلى مخرجات نوعية في التربية والتعليم، إضافة إلى التنسيق والتشبيك بين كل المؤسسات الفاعلة في برامجها لصالح قطاع التعليم، من أجل تحسين الخدمات المقدمة والحصول على مخرجات نوعية للتعليم في فلسطين.

وعرض أ. تيسير محيسن "الباحث في الشؤون التنموية" الدراسة والتي تضمنت السياق الفلسطيني العام، التعليم على أجندة التنمية المستدامة 2030، واقع النظام التعليمي الفلسطيني: (استراتيجيات التعليم، معطيات وإنجازات، تمويل التعليم، المشاكل والتحديات)، تقييم أداء النظام التعليمي ومخرجاته استنادا إلى SDG4: (نقد السياسة التعليمية: الفلسفة، الرؤية، الأهداف) ،التعليم الجيد، التعليم المنصف، التعليم الجامع، التعلم مدى الحياة، التعليم والتحرر والتنمية، الاقتصاد البديل، التعليم والمجتمع المدني ،استنتاجات وتوصيات.

وقام الباحث غسان أبو حطب "مدير مركز دراسات التنمية" بفتح باب الحوار والنقاش للحضور حول مضامين ومحاور الدراسة المتعمقة وإثراءها بمقترحاتهم وتوصياتهم للوصول إلى المحتوى النهائي للدراسة والشامل لكافة المحاور المطلوبة.

هذا وأشاد الحضور بدور الائتلاف التربوي الفلسطيني ممثلا ًبمركز إبداع المعلم بعقد لقاءات تشاركية وتفاكرية وأنشطة متنوعة لمناقشة قضايا هامة في المجتمع وخاصة التعليم الذي يعد الأب الروحي لجميع الحقوق بما فيها الاجتماعية والثقافية الاقتصادية الخ، التي يمكن من خلال وعينا بهذه الحقوق المساهمة ببناء مجتمع تعلمي ناقد وإعداد إنسان فلسطيني واعياً.