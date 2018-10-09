غزة على طاولة اجتماع "ألكابينت" غدا

وطن: دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاجتماع استثنائي للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صباح يوم غد الأربعاء.

وذكر موقع "والا" العبري أن الاجتماع سيناقش التطورات على صعيد جبهة غزة دون إعطاء المزيد من التفصيل.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إنه يسعى للتوصل إلى حل منعاً لاندلاع حرب جديدة على جبهة قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل مساعيها مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل فيما يتعلق بقطاع غزة".

وواصل حديثه قائلاً: "نحاول التوصل إلى حل يعيد الهدوء والأمن لسكان غلاف غزة، الجانب الفلسطيني حذر واعتقد أنهم يفهمون عواقب اشتعال الأمور وأنه في حال حدوث ذلك فسيدفعون الثمن باهظًا جدًا، لا نريد استمرار اشتعال الأمور على نار هادئة ونصر على إنهاء هذا الوضع".

وحول تردده في الهجوم على قطاع غزة، قال نتنياهو إنه لا يتردد في القيام بحرب طالما لا يوجد خيار آخر وأنه وطالما هنالك أمل في التوصل إلى حل فيجب استنفاده حتى النهاية.