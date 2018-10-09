رئيس البرلمان العربي يدعو البرلمان الألماني للاعتراف بدولة فلسطين

وطن: دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، رئيس البوندستاج الألماني (البرلمان) إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

جاءت تلك الدعوة في رسالة تسلمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاج الألماني اليوم الثلاثاء في برلين خلال استقباله وفد البرلمان العربي برئاسة النائب أحمد المشرقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي .

وتأتى زيارة وفد البرلمان العربي إلى برلين، حسب بيان للبرلمان، في إطار تحرك البرلمان العربي على الساحة البرلمانية الدولية لتأمين الاعتراف بدولة فلسطين على غرار اعتراف برلمانات عدد من الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني، كما بحث الوفد مع الجانب الألماني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمشكلة اللاجئين ومكافحة الإرهاب .

وكان البرلمان العربي وضع خطة تحرك لدعم القضية الفلسطينية وتأمين الاعتراف من برلمانات الدول الصديقة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، والتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية وآخرها "قانون القومية" الذى تم إقراره في يوليو الماضي .

وضم وفد البرلمان العربي الزائر لألمانيا النائبين عبد الله السعدون، وعلاء عابد .