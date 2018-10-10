من أصول مصرية.. دينا باول مرشحة لخلافة نيكي هيلي

وطن- وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه سيدرس اختيار دينا باول سفيرة جديدة لدى الأمم المتحدة‎، بدلًا عن نيكي هايلي، التي استقالت من منصبها، وقبلها ترامب أمس.

ونفى ترامب تكهنات بأنه سيرشح ابنته إيفانكا للمنصب، وقال إن هيلي ستساعده في الاختيار النهائي لمن سيحل محلها.

ودينا باول، تتكلم العربية بطلاقة، والمسؤولة التنفيذية السابقة في بنك "غولدمان ساكس" والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض، وقد سبق لها أن قدمت المشورة للرئيس دونالد ترامب في مسائل اقتصادية.

وأخذت دينا حبيب اسم باول بعدما تزوجت من رجل العلاقات العامة ريتشارد باول، وكانت تعمل مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد جورج بوش الابن.

المصدر: إرم