الاحتلال يعتقل 21 مواطناً بينهم 14 في طولكرم
رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، 21 مواطناً على الأقل، بينهم 14 مواطناً من محافظة طولكرم وحدها.
فيما يلي اسماء المعتقلين:
١. السيدة ماجدة التيني- طولكرم
٢. ربيع محمد أبو ربيعة- طولكرم
٣. كمال البدو- طولكرم
٤. محمود البدو- طولكرم
٥. سليمان عزام أبو شيخة- طولكرم
٦. حسان عزام أبو شيخة- طولكرم
٧. طارق زيد- طولكرم
٨. نائل عويص- طولكرم
٩. أحمد قوزح- طولكرم
١٠. أوس عبيد- طولكرم
١١. كرم مروان دحيلية- طولكرم
١٢. محمد أحمد دحيلية- طولكرم
١٣. معاذ محمد دحيلية- طولكرم
١٤. محمد عماد ناقوري- طولكرم
١٥. يحيى السمحان- نابلس
١٦. محمد الشخشير- نابلس
١٧. براء لؤي يوسف- باقة الحطب قرب قلقيلية
١٨. ليث سامي عواد- أبو ديس شرق القدس
١٩. عمرو صادم الصليبي- بيت أمر شمال الخليل
٢٠. سياف إبراهيم عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
٢١. يزن أحمد عصافرة- بيت كاحل