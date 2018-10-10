الاحتلال يستولي على 8 دونمات من أراضي الزاوية غرب سلفيت

سلفيت- وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بلدية الزاوية، قرارا عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 8 دونمات من أراضي القرية غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، بأن القرار الذي تسلمته البلدية أمس، يقضي بالاستيلاء على 8.242 دونما من أراضي قرية الزاوية في المنطقة المسماة "سريسيا – مجين دان"، إلى الغرب من قرية الزاوية، وذلك لأهداف عسكرية.

يذكر أنه قبل حوالي شهرين أعلنت سلطات الاحتلال أيضا عن الاستيلاء على الأراضي الغربية لبلدة الزاوية ضمن الحوض رقم "4" في مواقع "واد النجاصات" و"خلايل الكزبرة" وخلة حمد، بمساحة ما بين 140 - 177 دونما، من أجل إنشاء مقبرة جديدة للمستوطنين.