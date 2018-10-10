نقيب الصيادين لوطن: السلطات المصرية تعتقل الصيادين ابراهيم وسامي عدوان

غزة- وطن: قال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش لـوطن، إن السلطات المصرية اعتقلت الصياديين الشقيقين إبراهيم موسى عدوان (25 عاماً) وسامي موسى عدوان (22 عاماً)، بعد فقدان اثرهما منذ أمس المغرب في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح عياش، أن الجهات المصرية أعلمتهم، صباح اليوم الاربعاء، باعتقال الصيادين الأخوين عدوان، من دون اعطاء تفاصيل أخرى.

وأشار الى أن الأخوين عدوان كانا يعملان في بحر مدينة رفح لحظة اعتقالهما.

وفي ذات السياق، أطلقت بحرية الاحتلال النار تجاه قارب غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.