وزير إسرائيلي: مزيد الاستيطان هو الرد على عملية "بركان"

وطن: قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي "إيلي كوهن"، إن الرد الأمثل على عملية مستوطنة "بركان" يكون بـ"المزيد من البناء والسيطرة على الأرض".

وأضاف الوزير خلال تدشين منطقة صناعية لمستوطنة "كريات أربع" بالخليل، إن "تدشين المنطقة بُعيد عملية بركان يمثل رسالة قوية لمن يحلم بوقف الاستيطان".

ووقعت صباح الأحد الماضي عملية إطلاق نار في منطقة "بركان" الصناعية القريبة من مدينة سلفيت شمال الضفة، أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة.