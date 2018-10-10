غزة: الصحة تعلن تشكيل لجنة تحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تقصى حقائق في ملابسات وفاة مواطنة أثناء الولادة في إحدى المستشفيات بقطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة، أنّه سيتم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات وفاة السيدة نازك اليازجي خلال الولادة في احدى المستشفيات الاهلية.

وكانت، عائلة اليازجي في غزة، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، وفاة ابنتها نازك بشير وصفي اليازجي (29 عامًا)، وذلك نتيجة إهمال طبي أثناء ولادتها في مستشفى الخدمة العامة.