الرأي العام يسأل السلطة مرة أخرى: لماذ العطاري مازال حراً طليقاً ؟

رام الله – وطن: منذ مطلع الشهر الجاري، ما تزال قضية تسريب عقار "عقبة درويش" في القدس القديمة للمستوطنين، تفجر الرأي العام الفلسطيني، بعد هذه الضربة الموجعة التي تلقتها المدينة المقدسة على "عينك يا تاجر" كما يقول المثل، بل إن الاجماع السائد أن ما حدث هو على عين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والمؤسسات الرسمية في القدس المحتلة.

المتابع للرأي العام حول هذه القضية يجد أن السؤال الأكثر تداولاً هو لماذا ما يزال خالد محمد عبد الحميد عطاري؟ المتهم الرئيسي في تسريب العقار حراً طليقاً، رغم أن جميع الوثائق التي نشرت حول بيع العقار من قبل عائلة جودة الحسيني، تثبت أن العطاري هو من سرب العقار للجمعية الاستيطانية "عطيريت كوهين"، ناهيك عن تأكيد وكشف الصحافة العبرية أن العقار بيع للجمعية المذكورة بـ 17 مليون دولار أمريكي من قبل العطاري ذاته.

بعد نحو أسبوع على فضيحة تسريب العقار التاريخي خرجت علينا الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس الثلاثاء، بقرار خجول وفق الكثيرين وفي ذيل قراراتها ينص على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، والاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

قرار الحكومة الذي يقول الكثيرون إنه تأخر كثيراً، خاصة أن معظم الوثائق التي تتحدث عنها باتت منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، لكن أن تأتي متأخراً خيراً من لا تأتي أبداً، لذلك فإن السلطة مطالبة اليوم بالإجابة عن الكثير من الأسئلة على رأسها أين العطاري؟ ولماذا لم يعتقل حتى اللحظة؟ ومن المتورطون في هذه القضية؟

ما حدث والذي كانت نتيجته سيطرة المستوطنين على واحد من أهم العقارات الموجودة في القدس المحتلة لموقعه الاستراتيجي في البلدة القديمة وقربه من المسجد الأقصى، بحاجة لمزيد من الإجراءات الصارمة لمحاسبة المتورطين وكل من تسول نفسه بيع حبة تراب من القدس.

تصريحات العطاري، التي حاول تسويقها من خلال بعض مقابلاته مع وسائل اعلام وعبر صفحته على موقع فيس بوك، قبل أن يحذف بعضها لم تقنع أحداً على ما يبدو، وزادت من التساؤلات التي كان آخرها، ما دونه محافظ نابلس أكرم الرجوب على صفحته الشخصية على فيس بوك والتي قال فيها:

بدون مقدمات...آه يا قدس كم من الذئاب تنهش في لحمك.... آه يا قدس كم من السفلة يشكلون جسراً للاحتلال كي يدنس طهارتك... لقد استمعت للمقابلة التي أجريت مع خالد العطاري، المتهم ببيع العقار للمستوطنين .. وتبين لي من كلامه التالي:

هو يعلم ان السلطة وضعت كل ثقلها من أجل أن لا يصل العقار لفادي السلامين، هو قبل أن يكون سمساراً لصالح فادي السلامين، باع لشركة مملوكة لفادي السلامين دون أن يطلع على الوثائق، وفقط اطلع على الاسم .. والأخ يقول إنها مؤامرة كبيرة وهو انضحك وتم التآمر عليه... خالد العطاري، حجتك ضعيفة وكلامك غير معقول، ومنطقك سخيف، وغير مقنع لولد عمره خس سنوات...خالد العطاري سيسجل التاريخ إنك أنت من تآمر وأنت من باع أو عليك أن تقول كلام غير الذي قلت، لأنك قدمت نفسك للناس على أنك واحد كذاب ومنطقك غير مقنع ... من الذي أتى بك الى هذا المربع ومتى وأين ولمصلحة من؟ أجب عن ذلك وإلا سيكتب التاريخ أنك أنت...خاين الدار.

أسئلة المحافظ الرجوب هذه تطرح يومياً من قبل الآف المواطنين، الذي ينتظرون إجابات شافية حول هذه القضية من الجهات المعنية، التي إن لم تنجح السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والتنظيمات في القدس المحتلة في كشف خيوطها، فإنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام ضعاف النفوس لتسريب عقارات جديدة في القدس المحتلة.

وكانت صحيفة هارتس العبرية أكدت في تقرير لها ترجمته وطن: أن أسرة جودة الحسيني، استأجرت سمساراً يدعى خالد عطاري، الذي يقال إنه له صلات بأشخاص كبار في السلطة الفلسطينية، وقد اشترى عطاري المنزل في أبريل الماضي، وفي اليوم نفسه، نقل ملكيته إلى شركة مسجلة في منطقة الكاريبي، تحمل اسم Daho Holdings.، كاشفةً أن العطاري باع العقار للجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهين" مقابل 17 مليون دولار.

وأمام كل ذلك فإن السلطة الفلسطينية مطالبة الآن بالاجابة عن تساؤلات الرأي العام الفلسطيني لماذا بقي خالد العطاري حراً طليقاً حتى هذه اللحظة ومن المسؤول ؟!

وتابعت وطن القضية منذ بدايتها، وعبر الروابط التالية تفاصيلها:

وطن تنشر تفاصيل "تسريب" عقار "عقبة درويش" قرب الأقصى

بعد الصمت الرسمي الرأي العام يتساءل: أين خالد العطاري .. سؤال برسم الاجابه!

الرأي العام يتساءل مره اخرى لماذا العطاري حرا طليقا ومن المسؤول؟

"هآرتس": العطاري باع العقار بـ17 مليون دولار