الاحتلال: لم نحقق تقدماً في الوصول إلى منفذ عملية "بركان"

وطن: ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" وكافة القوات المختلفة لم تحقق أي تقدم حتى الآن في عملية البحث عن منفذ عملية بركان.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش واصل من عمليات الملاحقة ونفذ عمليات اعتقال كبيرة من أجل محاولة الوصول لأي معلومات يمكن أن تساعد استخباريًا في البحث عن المنفذ.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الأجهزة الأمنية المختلفة في محاولة للوصول للمنفذ.