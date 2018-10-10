"الكنيست" يعيد طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات

وطن: ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين سيعاد طرحه من جديد يوم الاثنين المقبل.

وقال موقع واللا العبري، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون سيطرح من جديد يوم الاثنين المقبل مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، فإن الحزب سيطلب التصويت على مشروع القانون مع بدء دورته الشتوية الجديدة. مشيرًا إلى أنه كان اقترحه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية قبل أن يتم وقفه.

وكان من المقرر أن يتم إجراء مناقشات داخلية بشأن القانونخاصةً في المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، وكذلك من قبل رؤساء الائتلاف الحكومي، بالرغم من أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، وفق صحيفة القدس المحلية.