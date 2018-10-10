مصطفى البرغوثي لوطن: نأمل أن تساهم زيارتنا لغزة في تقريب الوحدة الوطنية

غزة-وطن: وصل د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء لأول مرة منذ العام 2014 إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية.

وقال البرغوثي لـوطن: إن الزيارة للقطاع جاءت بهدف التواصل مع أهلنا في غزة، والاطلاع على معاناتهم وظروفهم الصعبة وعلى مقاومتهم الشعبية الباسلة في مسيرات العودة قرب الحدود .

وأكد البرغوثي، أن وصوله إلى القطاع عبر معبر رفح عن طريق مصر، يأتي بسبب اجراءات الاحتلال التعسفية ومنعه والوفد المرافق له من المرور عبر معبر بيت حانون.

وحول المصالحة قال البرغوثي: إنه يأمل أن تساهم هذ الزيارة في تقريب وجهات النظر بين مختلف التنظيمات والقوى الفلسطينية، وأن تساعد ايجابيا في تقريبنا من الوحدة الوطنية التي ينشدها شعبنا.

وأضاف: أنه وقبل الزيارة تم عقد اجتماعات مع الأخوة في مصر للتباحث فيما يمكن بذله من جهود لإنجاز المصالحة الوطنية، وانهاء الانقسام وقد كان لقاءات مجدية ومهمة وفعالة.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة كونها تأتي في وقت تتصاعد فيه المقاومة الشعبية على الحدود في مسيرات العودة، وهي حالة تشابه ما يحدث في الخان الأحمر ما يشكل وحدة في المقاومة الشعبية والنضال في الضفة الغربية وقطاع غزة، واهلنا في القدس.

وأضاف: في اطار كسر الحصار الجائر على أهلنا في قطاع غزة، فإننا سننقل بكل ما لدينا من وسائل معاناة شعبنا للعالم نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.