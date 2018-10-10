أبو شهلا: بدل ما تصرف مصرياتك على المدام والاولاد احنا بنستثمرلك اياهم .. والنشطاء يسخرون !

رام الله- وطن: لاقت تصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم حول قانون الضمان الاجتماعي، انتقادات وسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أبو شهلا، خلال حديث إذاعي، إنه سيتم استقطاع 7% من العامل، و9% من صاحب العمل، ويتم استثمارها في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف "بدلاً من أن يصرف العامل الـ7% على احتياجات "المدام والأولاد"، يتم استقطاعها من دخله واستثمارها لصالحه".

وانتشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه أبو شهلا في مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، وبدأت ردود الفعل الساخرة والمنتقدة لهذا التصريح تتزايد.

فيما يلي أبرز ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي: