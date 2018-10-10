إصابات خلال اقتحام الاحتلال لكفر نعمة غرب رام الله

رام الله-وطن:أصيب عدد من المواطنين بالاختناق غالبيتهم من النساء وطلبة المدارس، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وألقى جنود الاحتلال قنابل الغاز اتجاه مدرسة وعيادة القرية، ما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال قبل انسحابها.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية أبو قش شمال رام الله، ودارت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.