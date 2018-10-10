نادي الأسير: محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قضية ثلاث أسيرات من الخليل

وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة اليوم الأربعاء أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" أجلت النظر في قضية ثلاث أسيرات من محافظة الخليل وهن: سونيا الحموري، وسوزان العويوي، ولمى خاطر.

وبين المحامي سمارة الذي مثَّل الأسيرات: "أن الجلسة التي عقدت اليوم للأسيرات الثلاث هي جلسة قراءة، وقد جرت بحضورهن؛ مشيراً إلى أن المحكمة أجلت النظر في قضية الأسيرتين الحموري والعويوي حتى تاريخ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، والأسيرة خاطر حتى تاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة العويوي في تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو 2018، والأسيرة خاطر في تاريخ الـ24 من تموز/ يوليو 2018، والأسيرة الحموري في تاريخ الرابع عشر من آب/ أغسطس 2018.

جمعية نادي الأسير الفلسطيني