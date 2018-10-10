لأول مرة.. الولايات المتحدة تنشر قاذفات "بي 2" في بيرل هاربور

وطن: قامت القوات الجوية الأمريكية بنشر قاذفات "بي 2" الملقبة بـ "الأشباح" في قاعدة بيرل هاربور – هيكام المشتركة في جزر هاواي الأمريكية بالمحيط الهادئ.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها نشر 3 قاذفات من نوع "بي 2" في تلك القاعدة، وذلك لأول مرة في التاريخ، فيما كانت هذه الطائرات ترابط تقليديا في القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام.

وجرت في الفترة من 15 أغسطس إلى 27 سبتمبر تدريبات عسكرية شاركت فيها قاذفات "بي 2" ومقاتلات "إف 22 رابتور" ونحو 200 عسكري أمريكي. وتدربت طواقم القاذفات خلالها على التعامل مع مقاتلات "إف 22" وجرت كذلك عمليات تزويدها بالوقود في الأجواء وعلى الأرض.

وذكر موقع Popular Mechanics الإعلامي الأمريكي أن نشر "بي 2" في هاواي يأتي ردا على امتلاك الصين صواريخ "دي إف 26" البالستية، التي أعلنت الصين دخولها للخدمة في الربيع الماضي.

وتطلق وسائل الإعلام الصينية على صواريخ "دي إف 26" اسم "قاتل غوام" لقدرتها على ضرب هذه الجزيرة الأمريكية الواقعة على بعد 4 آلاف كم عن السواحل الصينية برؤوس نووية أو تقليدية على حد سواء.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن ذلك أصبح سببا لنشر قاذفات "بي 2" في هاواي، فيما لم تؤكد ذلك القوات الجوية الأمريكية رسميا.

روسيا اليوم