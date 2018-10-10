وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا للتعديل الحكومي الأول

وطن: قدم وزراء الحكومة الأردنية يوم الأربعاء، استقالاتهم تمهيدا للتعديل الأول في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن وزراء حكومة الرزاز قدموا استقالتهم خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعاء، تمهيدا للتعديل الوزاري يوم الخميس.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء طلب من فريقه الحكومي تقديم استقالاتهم تمهيدا للتعديل.

وقال الرزاز خلال اجتماع مجلس الوزراء إن التعديل الوزاري جاء استحقاقا لوعد قُطع في جلسات الثقة.

وأكد رئيس الحكومة في حديثه للوزراء قبيل تقديمهم استقالاتهم أن هذه الحكومة واجهت أحداث ناتجة عن تراكمات سابقة.

روسيا اليوم