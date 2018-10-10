الفدائي يعبر إلى النهائي في بطولة الكأس الذهبية

وطن: فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب بنغلادش المستضيف لبطولة الكأس الذهبية، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين نظيفين أحرزهما كل من اللاعب محمد بلح وسامح مراعبة، في الدور نصف النهائي، ليتأهل الفدائي إلى المباراة النهائية بجانب منتخب طاجيكستان.

وسدد محمد بلح في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول من كرة عرضية من اللاعب مصعب البطاط برأسية استقرت في شباك البنغالي ليسَجل الهدف الأول في المباراة، فيما هدد البهداري مرة أخرى مرمى صاحب الأرض عبر رأسية جاءت في العارضة، واستمرت هجمات الفدائي لينتهي الشوط الأول بالهدف الوحيد.

وفي الشوط الثاني هاجم البنغالي مرمى الفدائي عدة مرات لكن حارس المرمى رامي حمادة استطاع صدها.

وأجرى المدير الفني الفلسطيني في الشوط الثاني ثلاث تبديلات؛ دخل سامح مراعبة ومحمد باسم واسلام البطران، حيث تمكن الفدائي بعد محاولات عدة من هز شباك البنغالي مرة أخرى في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى جمهورية بنغلادش الشعبية يوسف رمضان، حيث وصَف هذا اليوم باليوم التاريخي لسفارة فلسطين وللشعب الفلسطيني جميعه، قائلاً "إن منتخبنا الوطني رفع رأسنا عاليا في بنغلادش وشعوب آسيا وننتظر الفوز في النهائي مع طاجيكستان".

ووجه رمضان التحية للأسرة الرياضية الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب على ما يقدموه لوطنهم فلسطين ورفع العلم الفلسطيني في المحافل الدولية، مقدرا الرسالة التي تحملها الرياضة الفلسطينية وهي رسالة محبة وسلام لشعوب العالم وأن الشعب الفلسطيني شعب يحب الحياة ولديه ما يقدمه وخصوصاً في المجال الرياضي.

ويغادر الفدائي غدا الخميس مدينة كوكس بازار إلى العاصمة دكا استعدادا للمباراة النهائية في البطولة مع منتخب طاجيكستان حيث تغلب عليه في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء.

جدير بالذكر أن قائد منتخبنا الوطني عبد اللطيف البهداري حاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وهي المرة الثانية التي يحصل فيها على اللقب في هذه البطولة.