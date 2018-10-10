الاحتلال يعتقل شابين من بيت ليد وعنصرين من الضابطة الجمركية في سلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابين من بلدة بيت ليد شرق طولكرم، خلال عملية مداهمة نفذتها في البلدة.

وقال رئيس بلدية بيت ليد هشام دريدي إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت أمين سر "فتح" في البلدة إياد مطيع عبد القادر زبادي (37 عاما) بعد أن استجوبته ميدانيا، وظافر فهمي عبد القادر صوص من محل الحلاقة الخاص به.

وأضاف ان جنود الاحتلال ترافقهم الكلاب البوليسية اقتحموا المحال التجارية والمنازل بشكل عشوائي وفتشوها، وتحديدا في حارات: الصلعة، والقديمة، والشرقية، ومنطقة الدوار وسط البلدة، وأجبروا أصحاب المحلات على إغلاقها.

وتشهد بلدة بيت ليد منذ ساعات الصباح وحتى الآن، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، التي نصبت الحواجز العسكرية على مداخلها الشمالية والغربية والجنوبية، وقامت بتمشيط الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها، واعتلت عددا من أسطح المنازل خاصة المقامة على المدخل الغربي وحولتها إلى نقاط مراقبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عنصرين من الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت .

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، المقدم لؤي بني عودة، بأن دورية للضابطة كانت تقوم بعملها في بلدة بديا، غرب سلفيت، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وخلال إيقافها مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية لفحصها والتأكد من أوراقها، تفاجأت بمداهمة قوات الاحتلال للمكان واعتقال اثنين من عناصرها.

وأوضح بني عودة أن المعتقلين هما: النقيب عمر عرجان، والرقيب فريد مقبل.