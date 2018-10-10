بالصور.. طالبات مدرسة بنات كفر نعمة يصبن بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الاربعاء قرية كفرنعمة غرب رام الله حيث قامت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مدرسة بنات كفرنعمة الثانوية .

وتسبب اطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز باصابة العشرات من الطالبات بحالات اختناق.

وافادت احدى الطالبات بانه بعدما كانت الطالبات يحيين يوم التراث الشعبي في ساحات المدرسة ويعدن الى صفوفهن حتى بدأن يشعرن بحرقة في عيونهن ويسمعن اصوات القنابل الغازية في محيط المدرسة ما ادى الى حالة من الهلع بينهن وفي مرافق المدرسة الامر الذي اضطر مديرة ومعلمات المدرسة الى نقل الطالبات الى المركز الصحي في القرية بسياراتهن لحين وصول سيارات الاسعاف التي قامت بتقديم الاسعاف الاولي للطالبات.