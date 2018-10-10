قطر تقدم 150 مليون دولار لقطاع غزة

وطن: ذكرت وكالة الانباء القطرية ان امير قطر تميم بن حمد كلف صندوق قطر للتنمية بتقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

وأعلن صندوق قطر للتنمية اليوم الأربعاء، تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات بتوجيهات من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسيعمل صندوق قطر للتنمية بشكل عاجل لتفعيل هذه الحزمة من المساعدات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الأممية المعنية الأخرى.

وكانت قد وصلت شاحنات محملة بالوقود أمس الثلاثاء، إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة، عبر آلية الأمم المتحدة بدعم قطري، وفق ما أعلن أكثر من مسؤول فلسطيني.

وعبرت شاحنات وقود قطرية إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تشغيل محطة توليد الكهرباء وزيادة عدد ساعات وصل الكهرباء لتصل إلى ثماني ساعات. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاحنة التي دخلت غزة نقلت أول شحنة من وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت بها قطر، وتكفي لتشغيل محطة الكهرباء لمدة ستة شهور.