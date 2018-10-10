أشرف نعالوة ما زال مطلوباً للاحتلال

طولكرم- وطن: تواصل قوات الاحتلال، فرض إجراءات مشددة وعقوبات جماعية بحق المواطنين في ضاحية شويكة والمناطق المجاورة لها شمال طولكرم.

ولليوم الرابع على التوالي واصلت قوات الاحتلال اقتحام المنازل والمنشآت التجارية، والعبث بمحتوياتها بزعم البحث عن منفذ عملية مستوطنة بركان التي أسفرت عن مقتل مستوطنين، الشاب أشرف نعالوة.

وأفادت مصادر محلية في قرية بيت ليد أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في البلدة على إغلاق أبوابها وسط عمليات تفتيش واسعة في البلدة ومحطيها، حيث تقوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال بأعمال البحث والتمشيط التي وصلت إلى الجبال والأودية.

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه استقدم وحدات خاصة من المستعربين للمساعدة في عملية البحث عن الشاب نعالوة.