القدس: العثور على جثة شاب بعد 18 عاما من اختفائه

وطن: قالت عائلة أبو سنينة في مدينة القدس المحتلة إنه عُثر على جثة ابنها مطلق حافظ أبو سنينة مقتولا بعد 18 عاما من اختفاء آثاره.

ونشر ابن شقيق الراحل، مطلق أبو سنينة، في إعلان على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه جرى العثور على جثة عمه الذي اختفت آثاره منذ 18 عاما. وأشار إلى أنه "تبين بأنه قتل منذ لحظة اختفائه".

كما قال أن عائلة الراحل أبو سنينة ستفتح بيت عزاء بدءا من اليوم، الأربعاء، في منزل الحاج عادل أبو سنينة "أبو حافظ" في حي العقبة ببيت حنينا، في القدس، لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن العائلة لم تفصح في الإعلان عن أي معلومات بشأن ملابسات وأسباب قتل ابنها في حينه.

عرب 48