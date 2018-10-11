الاحتلال يتراجع: ما جرى في غلاف غزة خلل فني

وطن: تراجع جيش الاحتلال عن روايته حول ما جرى في غلاف غزة، مؤكدا ان تفعيل بطارية القبة الحديدية في غلاف غزة نتج عن "تشخيص خاطئ" ولم تُطلق صواريخ من قطاع غزة.

ورغم تراجع جيش الاحتلال عن روايته، الا ان صورا ومقاطع مصورة اظهرت دوي صافرات الانذار في غلاف غزة، واعتراض جسم طائر، ما يرجح وجود تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال على مواجهة صاروح من قطاع غزة.

واوضحت وسائل اعلام عبرية ان صافرات الانذار دوت صباح اليوم في مستوطنات غلاف غزة، حيث ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان صافرات الانذار دوت في المجلس الاقليمي "شاعر النقب" و"سدوت النقب" و"نتيفوت"، كما سُمعت اصوات انفجارات بعدة نقاط اماكن في مستوطنات "غلاف غزة" لكن دون ان تحدد طبيعة تلك الانفجارات.

واعلنت قوات الاحتلال تفعيل منظومة "القبة الحديدية" في مستوطنات "الغلاف".

وكان جيش الاحتلال قد اغلق صباحا عدة شوارع في غلاف غزة واعلن للسكان عن "نشاط امني" دون التوضيح عن ماهيته.