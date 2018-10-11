صور.. الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة داخل الأراضي المحتلة جنوب غزة

غزة- وطن: زعمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، اكتشافها نفق بعمق 200 متر في الاراضي المحتلة عام 1948، جنوب مدينة غزة.

وذكرت مواقع الاعلام العبري ان قوات الاحتلال اكتشفت نفق عسكري بعمق 200 متر يصل للاراضي المحتلة عام 1948، وزعمت انه تابع لحماس وانه اجتاز الاراضي المحتلة من وسط قطاع غزة.

واضافت المصادر العبرية انه تم كشف النفق وهو في مراحل الحفر، وقد تمت متابعة العمل فيه حتّى اكتشافه اليوم، وقد كان يهدف لتنفيذ عمليات في المستوطنات.