محدث وبالصور .. استنفار عسكري لجيش الاحتلال عقب عملية طعن جندي على حاجز حوارة

وطن: اصيب جندي في جيش الاحتلال ومستوطنة بجراح مختلفة في عملية طعن وقعت ظهر اليوم على حاجز حوارة القريب من مدينة نابلس.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان شابا اصيب برصاص الاحتلال لكنه تمكن من الفرار بعد قيامه بطعن جندي على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس .

وقالت مراسلتنا ان جنديا في جيش الاحتلال تعرض للطعن في وجهه .

وتضاربت الانباء حول اصابة مستوطنة، حيث رجحت مصادر ان المستوطنة اصيبت برصاص الجنود بالخطأ اثناء اطلاقهم النار على الشاب اثناء فراره.

واغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة بشكل كامل وزعترة للخارج من نابلس، وتشهد المنطقة انتشارا كثيفا للجنود.

واكدت المصادر ان جنود الاحتلال ينتشرون بكثافة بين حاجزي حوارة زعترة وقرب طريق مستوطنة يتسهار.

واكدت مراسلتنا ان مستوطني يتسهار يقومون برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة ما ادى الى تحطم أكثر من مركبة .

واكدت مراسلتنا ان قوات الاحتلال اقامت حواجز تفتيش عند مفرق بيت ليد ، وقامت باغلاق دوار يتسهار ودير شرف .

كما اغلقت قوات الاحتلال طريق بورين، ومنطقة المربعة، وحاجز بيت فوريك.