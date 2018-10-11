عواد: الصحة تعمل على توفير أفضل خدمات صحية للمواطنين

رام الله - وطن: قال وزير الصحة جواد عواد إن الوزارة تعمل بكل السبل بهدف توفير أفضل الخدمات الصحيّة للمواطنين.

واطلع عواد خلال لقائه مع وفد من نقابة الصيادلة في مقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، على واقع القطاع، خاصة في ظل وجود أعداد من خريجي الصيدلة الجدد، إضافة إلى إجراءات ترخيص الصيدليات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة للبحث في أمور خريجي الصيدلة وترخيص الصيدليات، بهدف الخروج بحلول مناسبة وآلية لاستيعاب الخريجين الجدد وترخيص الصيدليات، على أن تخرج هذه اللجنة بتوصيات تُقَدَّم إلى وزير الصحة قبل نهاية العام الجاري.

وترأس اللجنة كل من وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي، وعضوية نقيب الصيادلة أيمن خماش، وأعضاء النقابة محمد دوفش، وناصر نمر، ومحمد شقير.

ومن وزارة الصحة مدير عام الصيدلية رانيا شاهين، ومدير وحدة الإجازة والتراخيص عبد الله الأحمد، إضافة إلى المستشارة القانونية في الوزارة أروى التميمي، ومدير معهد الصحة العامة رند سلمان.