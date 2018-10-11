مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين والجيش يغلق الطرق وينصب الحواجز

وطن: هاجم مجموعة من المستوطنين ظهر اليوم الخميس، مركبات المواطنين على مفرق مستوطنة "ايتسهار" المقامة على أراضي عدة قرى جنوب مدينة نابلس.

وقالت مراسلتنا ان المستوطنين هاجموا المركبات على مفرق المستوطنة وحطموا عددا منهم.

في السياق ذاته، اغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة بشكل كامل وزعترة للخارج من نابلس، وتشهد المنطقة انتشارا كثيفا للجنود.

واكدت المصادر ان جنود الاحتلال ينتشرون بكثافة بين حاجزي حوارة زعترة وقرب طريق مستوطنة يتسهار.

واكدت مراسلتنا ان قوات الاحتلال اقامت حواجز تفتيش عند مفرق بيت ليد ، وقامت باغلاق دوار يتسهار ودير شرف .

كما اغلقت قوات الاحتلال طريق بورين، ومنطقة المربعة، وحاجز بيت فوريك.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكريا على طريق عوريف.