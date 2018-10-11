ترامب: نحقق باختفاء خاشقجي والسعودية تبدو ضالعة في الجريمة

وطن- وكالات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتابع عن كثب قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مؤكداً أن محققين أمريكيين يشاركون في كشف وقائعها.

وأضاف ترامب أن السعودية تبدو لحد الآن فعلا ضالعة نوعا ما في مقتل أو اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.



وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز أنه يتعين معرفة ما حدث للكاتب السعودي جمال خاشقجي "قبل مناقشة مسألة صفقات السلاح" مع السعودية، مشددا على أنه إذا تبين ضلوعها في اختفائه أو مقتله فإن ذلك سيكون فظيعا وغير إيجابي بالتأكيد.



وفي الأثناء، وجّه مشرعون أميركيون من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة للرئيس دونالد ترامب يطالبون فيها الإدارة الأميركية بالتحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي.

المصدر: (روسيا اليوم، الجزيرة نت)